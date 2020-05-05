مرتضى منصور: هل يتحمل الأهلي مسئولية إصابة أي لاعب بكورونا حال عودة الدوري

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا تجعل هناك صعوبة في عودة النشاط الكروي في ظل احتياج أي فريق إلى فترة إعداد

تقارب الشهرين.

أشار رئيس الزمالك، إلى أنه لن يوافق على عودة الدوري مجددًا، متسائلًا عن إمكان تحمل مجلس إدارة الأهلي لمسئولية

تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا

قال رئيس الزمالك: "كرة القدم عبارة عن احتكاك، والعالم كله يمنع أي تقارب بين الأفراد بسبب فيروس كورونا، لا يمكن الجمع بين 200 أو 300 فرد في الملعب بتواجد اللاعبين والحكام والأمن والمسئولين.