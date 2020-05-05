أكد معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، أن الاتحاد جاهز لاستئناف النشاط في أي وقت تحدده الدولة المصرية بعد قرارات تمديد إيقاف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.
قال عاشور إن لعبة تنس الطاولة من الألعاب الفردية التي يسهل معها اتخاذ أكبر قدر من التدابير الاحترازية والوقائيةالتي تضمن إلى حد كبير سلامة اللاعبين والقائمين على اللعبة.
وتابع، بأن الاتحاد لديه خطة متكاملة لاستعادة النشاط تدريجيًا وجاهز لتنفيذها في أي وقت تحدده الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه سيقوم بعرض خطة الاتحاد خلال اجتماعه مع اللجنةالأوليمبية بعد غد الخميس، الذي سيشهد عرض خطة الاتحاد كاملة للفترة المقبلة بما فيها عودة النشاط والاستعداد للأوليمبياد.
وأتم رئيس اتحاد تنس الطاولة بأنه يتمنى أن يصدر قرار عودة النشاط في أقرب وقت، خصوصًا أن الحالة النفسية والفنية للاعبين تأثرت بشكل كبير بسبب عدم التدريبات والمشاركة في البطولات، ولا بد من وجود حلول للتعايش مع الوضع الراهن بما يضمن سلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر تنس الطاولة عن استئناف النشاط: جاهزون ولدينا خطة للتعامل مع الوضع الراهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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