اضطرت إدارة سلسلة أندية City Club تعديل قرارها السابق بقصر العضوية في المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على ٥٠٠ عضو، وقررت زيادة العدد ليصبح ٨٠٠ عضو في جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التي حددتها للعضويات الأولى ، لإرضاء أكبر عدد يرغب في الحصول على العضويةوذلك بعد الإقبال الضخم من جانب الجمهور .
وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذي يغطي ١٥ مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر ١٥٥٥١ الذي تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين في الحصول على العضويةإقبالا منقطع النظير للحجز وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر.
وتضم خريطة فروع أندية City Club المدن التالية:
" شبين الكوم ، العاشر من رمضان ، طنطا ، العبور ، الزقازيق ، كفر الشيخ ، بنها ، أسيوط ، أسوان الجديدة ، بني سويف ، دمياط ، سوهاج ، دمنهور ، المنيا ، السويس ".
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال منقطع النظير على العضوية بأندية City Club لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.