حسام الزناتي: ٢٧ يونيو أقرب موعد لعودة الدوري

كشف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه وضع تصورًا بانطلاق المسابقة المحلية يوم ٢٧ يونيو المقبل.

تابع، أن اتحاد الكرة طلب منه وضع تصور وهو ما انتهى منه بالفعل، لكن يبقى القرار

في النهاية يرجع إلى الدولة.

وواصل أن عودة الدوري ستمثل ضغط مباريات كبيرًا الموسم المقبل، خصوصًا أن الموسم الحالي يتبقى فيه دور كامل يتضمن فيه

١٤٩ مباراة.

وتابع أن الموسم المقبل يشهد ٣ أجندات دولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأمم أفريقيا في يناير بجانب كأس العالم العسكري في مصر خلال فبراير ٢٠٢٠.

ولفت إلى أن الأسابيع المتبقية من عمر الدوري تحتاج مدة شهرين للانتهاء منها لكنها ستكون فترة مضغوطة جدًا.