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هشام حطب استئناف النشاط يعكس قدرة الدولة المصرية على قبول التحدي

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أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية إن فكرة استئناف النشاط الرياضى في مصر بعد فترة التوقف الحالية الناتجة عن انتشار فيروس تؤكد قدرة الدولة المصرية على قبول التحدى.

وقال حطب في تصريحات صحفية ان قرار عودة النشاط في يد الدولة وفي حال اتخاذه يجب ان يتعبه اجراءات احترازية من الاتحادات والاندية التي تعد بمثابة المحك

الحقيقى لقبول فكرة استئناف الأنشطة .

وأضاف : "لابد من وجود اجراءات حاسمة يجب الالتزام بها من الجميع يقوم بوضعها اللجنة الطبية بما يتماشى مع اجراءات منظمة الصحة العالمية والتي تضمن في المقام الأول صحة وسلامة الجميع ".

 

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