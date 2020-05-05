عمرو الجنايني: اتحاد الكرة قدم متطلبات معينة لعودة النشاط

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية قدمت عددًا من المتطلبات إلى وزير الرياضة د.أشرف صبحي لعودة الدوري.

قال الجنايني، إن القرار يرجع إلى الدولة في النهاية،

مشيرًا إلى أن هناك ملفًا كاملًا لعودة النشاط بالتنسيق مع اللجنة الطبية ولجنة المسابقات.

وتابع أن اتحاد الكرة وضع سيناريو يتضمن

إقامة باقي مباريات الدوري في محافظات معينة مثل ما كان يحدث في بطولات أمم أفريقيا.

وأضاف أن الملاعب التي ستقام عليها المباريات لابد أن يكون ملحقًا بها ملعب تدريب وفندق حتى تكون الفرق في حالة عزل كامل.