“انفراجة” في مفاوضات برشلونة مع الإنتر بشأن لاوتارو مارتينيز

أصبح مهاجم الإنتر “لاوتارو مارتينيز” قاب قوسين أو أدنى، من الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفق تأكيدات صحيفة “سبورت” أشهر الصحف الكتلونية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الأرجنتيني يعتبر الهدف الرئيسي بالنسبة لإدارة النادي الكتلوني، والتي بذلت مجهوداً مضاعفًا في المفاوضات مع إنتر، ولا سيما في الفترة الأخيرة بعد تفشي فيروس “كورونا“.

وأكدت “سبورت” أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن هناك اتفاق مبدئي بين الناديين، وتم الوصول إلى نقطة اتفاق حول السعر المطلوب في اللاعب الذي يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 111 مليون يورو.

Advertisements

وجاءت الاتفاق على أن ينتقل بموجبه لاوتارو مارتينيز مقابل 60 مليون يورو إلى الكامب نو، إضافة إلى لاعبين اثنين من برشلونة، في صفقة تبادلية، لم تكشف الصحيفة عن هويتهما، وإن كان متوقع أن يكون “أرتورو فيدال” واحدًا منهما.

ويستمر عقد صاحب الـ 22 عاماً مع ناديه الحالي الانتر حتى عام 2023، ولكنه أبدى رغبة واضحة في التوقيع لبرشلونة، كما أنه تقدم بطلب لإدارة ناديه من أجل الرحيل صوب الدوري الإسباني، بعد الاتفاق مع شريكه في هجوم المنتخب الأرجنتيني “ليونيل ميسي“.