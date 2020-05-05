رياضة | ميلو يثير الجدل حول نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلو يثير الجدل حول نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار اللاعب البرازيلي آرثر ميلو الجدل بعدما أغلق الباب في وجه المفاوضات القائمة بين برشلونة ويوفنتوس حول انتقاله إلى "السيدة العجوز"، بعدما أبدى ميلو رغبته في البقاء مع النادي الكاتالوني.

ورغم أن إدارة برشلونة أبدت استعداداتها للاستغناء عن خدمات اللاعب المنضم إلى النادي في 2018-2019 قادماً من غريميو البرازيلي مقابل 39 مليون يورو، إلا أن ميلو وجه صدمة قوية للناديين من خلال بيان رسمي أصدره.

وأعلن لاعب الوسط البرازيلي عن ولائه للنادي وعدم رغبته في الرحيل عن جدران ملعب كامب نو خلال الفترة المقبلة، حيث أصدر ميلو بياناً رسمياً نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" شدد فيه على أنه لا يرغب في الرحيل عن "البلوغرانا"، رافضاً الشائعات التي ربطته بترك النادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وفي الوقت الذي يسعى فيه "اليوفي" إلى تدعيم صفوفه بصفقة مميزة في خط الوسط، تجد إدارة برشلونة نفسها أمام إغراء آخر يجعلها تدفع لاعبها إلى الرحيل، وهو استعداد "البيانكونيري" للاستغناء عن اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش الذي بدوره يأمل أن ينضم إلى "البرسا".

ويعد بيانيتش أحد الأهداف التي كان يسعى برشلونة إلى التعاقد معها في الماضي، حيث كان اللاعب البوسني قريباً بالفعل من النادي الكاتالوني، عندما طلب المدرب الإسباني لويس إنريكي ضمه في عام 2016، وذلك لمعرفته السابقة به عندما دربه في روما، ولكن الأخير رفض العرض الإسباني، بينما تفوق يوفنتوس على البرسا وتعاقد مع بيانيتش.

ولعب بيانيتش بالفعل 30 مباراة في الدوري الإيطالي حينها سجل خلالها ثلاثة أهداف وقام بتسع تمريرات حاسمة، وتعد طريقته لعبه مناسبة تماماً بالنسبة إلى برشلونة الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة.

في المقابل يبدو أن يوفنتوس يحتاج إلى بذل جهد أكبر من أجل اقناع ميلو آرثر للانضمام إلى صفوفه، خاصة أن "السيدة العجوز" يسعى لمواصلة تطبيق سياسته في التعاقدات بضم اللاعبين صغار السن، بدلاً من الصفقات التي تكلف خزينة النادي مبالغ طائلة، بينما يتطلب الأمر أن يوافق اللاعب البرازيلي حتى تكتمل الصفقة التبادلية ويحقق بيانيتش حلمه بالعب في صفوف برشلونة.