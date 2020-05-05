رياضة | أسطورة الزمالك ينافس مورينيو على "مدرب القرن" بالبرتغال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة الزمالك ينافس مورينيو على "مدرب القرن" بالبرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية أن جوسفالدوا فيريرا مدرب الزمالك السابق، والثنائي روي فيتوريا، مدرب النصر الحالي، وخورخي خيسوس، مدرب الهلال السابق، ينافسون عدد من المدربين ، في قائمة الترشيحات الخاصة بـ أفضل مدرب في البرتغال خلال القرن الحادي والعشرين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن فيتوريا وخيسوس وفيريرا ينافسون عدد من المدربين ومنهم جوزيه مورينيو مدرب توتنهام في الاستفتاء التي أطلقته حيفة “أبولا” البرتغالية والخاص بأفضل المدربين داخل البرتغال الذين حققوا نجاحات مع فرق محلية في القرن 21 خلال الفترة ما بين 2000 و2020.

وضمت قائمة المدربين المرشحين للقب "مدرب القرن" بالبرتغال بجانب الثلاثي فيريرا وفيتوريا وخيسوس، عدد من المدربين البرتغاليين بالدوريات الأوروبية أبرزهم، جوزيه مورينيو، أندريا فيلاس بواش، ومدربين أجانب مثل خوسيه كماتشو، وجيوفاني تراباتوني.

يذكر أن فيريرا توج مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر موسم 2014 / 2015 قبل رحيله عن الفريق، بينما حقق روي فيتوريا بطولات عدة مع فريق بنفيكا البرتغالي قبل أن يتولى تدريب النصر، ويحصل معه على لقب الدوري السعودي للمحترفين والسوبر عام 2019.