رياضة | تشافي يرغب بتدريب ميسي ونيمار في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تشافي يرغب بتدريب ميسي ونيمار في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف تشافي هيرنانديز برغبته في تدريب ليونيل ميسي في برشلونة في يوم من الأيام ودعم زميله السابق لمواصلة اللعب لمدة ست سنوات أخرى.

تقاعد أسطورة خط الوسط الإسباني تشافي من كرة القدم الاحترافية العام الماضي وقضى الأشهر الـ 12 الماضية في إدارة نادي السد القطري.

رفض تشافي البالغ من العمر 40 عامًا الفرصة لتولي منصب مدرب برشلونة في يناير ، لكنه اعترف صراحة أنه يأمل في العودة يومًا ما إلى كامب نو.

في حالة حدوث ذلك ، يأمل تشافي أن يحصل على فرصة لتدريب ميسي البالغ من العمر 32 عامًا ونيمار نجمباريس سان جيرمان أيضا.

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ونقلت AS تصريحات عن تشافي وقال:"أمام ميسي خمس أو ست سنوات متبقية حتى الآن،إنه يعتني بنفسه أرى ليو يلعب في كأس العالم أخرى.

وتابع: "تدريب ميسي سيكون ضخمًا ، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في كل العصور.

وأكد: "نيمار ، حكيم كرة القدم ، من بين الثلاثة أو الخمسة الأفضل في العالم آمل أن يعود إلى برشلونة.

ووأكمل :"سيضيف الكثير شخصية إيجابية، سيكون توقيع غير عادي ليصبح صانع الاختلافات."

فاز تشافي بثمانية ألقاب في الدوري الأسباني وأربع بطولات دوري أبطال أوروبا خلال مواسمه الـ 17 مع برشلونة.