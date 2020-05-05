رياضة | مصير غامض ينتظر الثنائي المغربي مع الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مصير غامض ينتظر الثنائي المغربي مع الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية مغربية عن مصير الثنائي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للإتفاق السعودي، وحميد أحداد لاعب الزمالك المعار لفريق الرجاء، مع "القطبين" بالموسم المقبل، خاصة وأنه لم يتم حسم موقفهما من العودة للدوري المصري حتي الآن.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه قاسم مشترك يجمع وليد ازارو وحميد أحداد، إذ يجهل اللاعبان معا مصيرهما ومستقبلهما مع الأهلي والزمالك لكن ما هو مؤكد أنهما سيغادران فريقهما، حيث يرفض القطبين، عودة اللاعبين في الموسم المقبل، وتتجه النية للاستغناء عن خدماتهما.

وأشارت الصحيفة أن اللاعبان معا يجهلان محطتهما المقبلة، رغم أن الرجاء والاتفاق يرغبان في شراء عقد اللاعبين معا، لكن الجانب المالي وارتفاع قيمتهما، يجعلان من الصعب حسم التعاقد معهما.

وتساءلت الصحيفة المغربية: "أي محطة تنتظر مستقبل أحداد وأزارو، بعد أن تم الحسم مع قطبي الكرة المصرية".