رياضة | الأهلي عن مفاوضات المهدي سليمان: فايلر لا يعرفه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي عن مفاوضات المهدي سليمان: فايلر لا يعرفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة الدخول في مفاوضات مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز سبورت، للحصول على خدماته.

ونفى مصدر داخل إدارة الكرة ، ما تردد حول ذلك الأمر وأن اللاعب لم يكن ضمن حسابات الأجهزة الفنية، من أجل التناقش معه حول مسألة الانضمام.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن المهدي سليمان ليس من الحراس التي نتفاوض معهم، ولم يتم عرضهم على الجهاز الفني، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني، متمسك بجميع حراسه الحاليين.

كان المهدي سليمان، أكد في تصريحات إعلامية مساء أمس، أن النادي الأهلي حاول ضمه أكثر من مرة، وكانت المرة الأخيرة بالوقت الحالي، إلا أنه لم يبدي موافقته بسبب مشاركته بشكل أساسي مع فريقه ورغبته في التتويج بالكونفدرالية.