رياضة | سانشو يعود إلى تدريبات دورتموند قبل عودة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر سانشو يعود إلى تدريبات دورتموند قبل عودة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد جادون سانشو إلى التدريب مع بوروسيا دورتموند في الوقت الذي يستعد فيه البوندسليجا للعودة للعودة في 15 مايو.

عادت العديد من الأندية الألمانية إلى التدريب منذ الشهر الماضي ، وإن كان ذلك مع وجود عدد من قيود المسافات الاجتماعية.

عززت الفرق الآن الاستعدادات لاستئناف وراء الأبواب المغلقة في الأسبوعين التاليين ، مع مشاركة سانشو في جلسة خفيفة مع زملائه في دورتموند يوم الاثنين.

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وأوضحت بعض الأنباء إن قادة الدوري الألماني يأملون في الحصول على الضوء الأخضر لإعادة بدء الموسم في 15 مايو ، على الرغم من أن 10 أفراد مرتبطين بالأندية في القسمين الأوائل أثبتت نتائجهم الإيجابية لفيروس الكورونا.

ومع ذلك ، سيتم وضع شروط صارمة لمنع حدوث موجة ثانية من حالات فيروس الكورونا، مما يعني أن التجمعات الكبيرة ستظل محظورة.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب بايرن ميونيخ.