رياضة | زيدان يخطط لضم شقيقين في دفاع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يخطط لضم شقيقين في دفاع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن رغبة زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مدافعين خلال فترة الانتقالات الصيفية لعدم وجود بدلاء مميزين للثنائي سيرجيو راموس ورافائيل فاران بالإضافة إلى تراجع مستوى مارسيلو.

وكشف موقع لو سبورت عن أن زيدان يسعى للجمع بين الأخوين الفرنسيين ثيو هيرنانديز ولوكاس هيرنانديز في ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

ورغم رحيل ثيو هيرنانديز إلى ميلان مطلع الموسم الجاري، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 20 مليون يورو، إلا أن زيدان يرغب في إعادته مرة أخرى، بعد المستويات الرائعة التي قدمها في سان سيرو.

وأكد الموقع أن زيدان مهتم أيضًا بلوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ الألماني والذي انضم له قادمًا من أتلتيكو مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.