الامارات | نبيل معلول: لم أحصل على دولار واحد نظير تدريب منتخب سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل معلول: لم أحصل على دولار واحد نظير تدريب منتخب سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب منتخب سورية لكرة القدم، التونسي نبيل معلول عن أنه لم يحصل على أي مقابل مادي حتى الآن نظير توليه تدريب "نسور قاسيون" لقيادة الفريق في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال معلول في تصريحات لبرنامج "الكابتن" في القناة السورية الفضائية:"لم أحصل على دولار واحد حتى الآن، وعقدي مع الاتحاد السوري الأقل ماليا بين كل الفرق التي دربتها، وافقت دون تردد، لأني وجدت رغبة كبيرة من اتحاد الكرة بالتعاقد معي؛ لتحقيق حلم الوصول للمونديال".

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وأكمل: "لا يمكن مقارنتي بالمدير الفني للمنتخب السعودي، الذي يتقاضى 7 ملايين يورو في الموسم، وليعلم الجميع أننا كجهاز فني لم نقبض أي دولار من الاتحاد السوري".

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