شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: «الوحش» كان له دورًا في بناء جيل جديد للكرة المصرية.. وتأثرت به تدريبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن عبده صالح الوحش المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني صاحب الفضل عليه خلال مشواره الكروي منذ أن كان لاعبًا، لافتًا إلى أنه تأثر به خلال مشواره التدريبي أيضًا. وقال «غريب» في برنامج «المصري الفصيح» على إذاعة الشباب والرياضة أن عبده صالح الوحش كان له دورًا كبيرًا في بناء جيل جديد للكرة المصرية خلال الثمانينات، وكان صاحب الفضل في إنجاز التأهل إلى أوليمبياد لوس أنجلوس، لافتًا إلى أن «الوحش» كان يضعه على رأس التشكيل ثم يضيف بقية اللاعبين. يذكر أن البرنامج من إخراج سناء الحلواني والهندسة الإذاعية لفؤاد السيد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 6,813

تعافي 1,632

وفيات 436

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب: «الوحش» كان له دورًا في بناء جيل جديد للكرة المصرية.. وتأثرت به تدريبيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.