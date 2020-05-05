شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» عن ضم «سانشو» و«مبابي»: «صلاح» و«ماني» يمكنهما الاستمرار هنا لسنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن التقارير التي أشارت إلى رغبة الريدز في التعاقد مع كل من جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال «كلوب»، ردًا على تلك التقارير في حوار لـ«بي إن سبورتس»: «ساديو ماني صغير بما يكفي ومحمد صلاح صغير بما يكفي للبقاء ضمن هذه المجموعة خلال السنوات القليلة القادمة».

وأضاف: «أنا سعيد تمامًا بالأولاد الذين أمتلكهم ولم أفكر أبدًا في آخرين. عندما أكون في ناد أعمل باللاعبين الذين في حوزتي، لا أحلم بلاعبين آخرين، إذا كان بإمكاننا الحصول على واحد منهم في المستقبل، سنرى، ولكننا سنستغل الوضع الذي نحن عليه على أمثل وجه».

وتابع «كلوب»: «سانشو ومبابي لاعبان استثنائيان، ووصلا إلى ما وصلا إليه بسبب شخصيتهما ومهارتهما وكل تلك الأشياء، وأنا أحب مشاهدتهما ولكني ليس لدي أي مشكلة إذا لم أدرب أحدًا منهما».