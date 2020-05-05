«فقير» يرفض أرسنال من أجل عيون عملاقي إسبانيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا ينوي النجم الفرنسي نبيل فقير، لاعب نادي ريـال بيتيس الإسباني، الموافقة على الانتقال إلى إنجلترا لارتداء قميص نادي أرسنال الموسم القادم إذ يأمل في الانضمام إلى أحد عملاقي إسبانيا ريـال مدريد وبرشلونة.
وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية أن الدولي الفرنسي ارتبط لفترة طويلة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام أرسنال، إلا أنه حاليًا يفضل البقاء في إسبانيا.
ويحلم «فقير» بالانتقال إلى ريـال مدريد أو برشلونة، رغم عدم وضوح اهتمام أي من الناديين بخدماته حاليًا.
وشارك اللاعب في 23 مباراة هذا الموسم بقميص فريقه الأندلسي نجح خلالها في إحراز 7 أهداف منها هدفين في مرمى برشلونة في لقائي الدور الأول والثاني، كما صنع 6 أهداف أخرى.
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