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آخر تطورات مستقبل دي بروين مع السيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

أفادت تقارير صحفية في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، إلى وجود تطورات جديدة متعلقة بمسقتبل كيفن دي بروين مع نادي مانشستر سيتي. بحسب صحيفة ديلي ميل، فإن دي بروين على استعداد للتناقش مع إدارة مانشستر سيتي بموضوع تجديد عقده، وذلك بمجرد أن يستأنف الموسم الحالي. ويمتد عقد دي بروين مع السيتي لنهاية موسم 2023 المقبل، واعترف اللاعب الذي سيتم عامه 29 خلال الشهر المقبل، أنه قد يضطر إلى التفكير في مستقبله إذا تم تأكيد منع مانشستر سيتي من المشاركة في خلال العامين المقبلين. وأضافت الصحيفة، أن السيتي أكد للاعبيه أن الاستئناف الذي قدمته إدارة النادي الإنجليزي لمحكمة التحكيم بشأن إلغاء العقوبة سيتم قبوله. ويرتبط دي بروين بالرحيل إلى كبار الأندية الأوروبية، وأبرزها ، وغريمه التقليدي ، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان. ويتلقى دي بروين حالياً في مانشستر سيتي 280 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، ومن المتوقع أن يكون عقد اللاعب الجديد يصاحبه راتب أكبر من الراتب الحالي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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