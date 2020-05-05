اتفاق مهم بين أعضاء برشلونة وبارتوميو بخصوص انتخابات الرئاسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن أعضاء مجلس إدارة برشلونة الإسباني، اتفقوا مع رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، على عدم ترشح أي منهم لانتخابات الرئاسة، المقرر إجراءها في عام 2021 من حيث المبدأ. أضافت الصحيفة الإسبانية، أنه تم الاتفاق على إمكانية ترشح أعضاء مجلس إدارة البارسا الحاليين لمناصب أخرى في الانتخابات القادمة، لكن لن يكون أي منهم على رأس القائمة. وكان من المتوقع أن يترشح نائب رئيس برشلونة السابق، إميلي روسود، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن استقال بسبب خلافه مع بارتوميو وإدارة النادي. يذكر أن برشلونة يستعد لاستئناف التدريبات الأسبوع المقبل، بعدما علق النشاط في 13 مارس (آذار)، بسبب تفشي فيروس كورونا.

