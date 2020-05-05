وزير الرياضة الإيطالي: مصير "السيري آ" سيحسم في مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

قال وزير الرياضة الإيطالي، فينشينزو سبادافورا، اليوم الثلاثاء، أن مستقبل موسم 2019-2020 لدوري "سيري آ"، سواء بالاستئناف أو الإلغاء سيحسم في أواخر مايو (آيار) الجاري. صرح الوزير لصحيفة كوريري ديلا سيرا المحلية: "التدريب المنفرد للاعبين بدأ 4 مايو (أيار)، وسنفتح التدريبات للفرق يوم 18، وفي أواخر مايو (أيار) سنتمكن من الإعلان عما إذا كانت البطولة ستستأنف أم لا، نحتاج للقليل من الصبر، أما إذا لم يكن لدينا الصبر فبإمكاننا أن نفعل مثل فرنسا ونلغي المسابقة، لكني لا أريد ذلك". وأضاف: "كيف يمكنني أن أقول اليوم إن البطولة ستستأنف يوم 14 يونيو؟ لا أدري، لأنني لا أملك العناصر العلمية اللازمة لتأكيد ذلك، في منتصف مايو (أيار) ستكون هناك مؤشرات أكثر جدية". وشدد الوزير على أنه سيكون سعيداً لو استؤنفت "السيري آ"، البطولة المتوقفة منذ 9 مارس (آذار) الماضي، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في الجولة 26، لكن لن يتخذ هذا القرار إلا في حالة ضمان صحة الأشخاص المنافسين في عالم كرة القدم".

