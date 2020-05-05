الدوري الإنجليزي يحيي رائعة صلاح أمام تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

اختار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز هدف محمد صلاح، لاعب ليفربول في تشيلسي بالموسم الماضي لإحياءه صباح اليوم الثلاثاء.

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وكان ليفربول قد فاز على تشيلسي بهدفين دون رد في مساء 14 إبريل من عام 2019، أحرزهما السنغالي ساديو ماني ومحمد صلاح، في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد رود.

وتمكن صلاح من إحراز هدف عبر تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء قطعت طريقها إلى شباك البلوز بكل قوة، لُيحرز واحد من أجمل أهدافه بالموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يبرز من خلاله هدف محمد صلاح، حيث علّق عليه قائلًا :"محمد صلاح ضد تشيلسي.. أنتم تعلمون الباقي.. هدف اليوم".