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الدوري الإنجليزي يحيي رائعة صلاح أمام تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

اختار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز هدف محمد صلاح، لاعب في تشيلسي بالموسم الماضي لإحياءه صباح اليوم الثلاثاء.

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وكان ليفربول قد فاز على تشيلسي بهدفين دون رد في مساء 14 إبريل من عام 2019، أحرزهما السنغالي ساديو ماني ومحمد صلاح، في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد رود.

وتمكن صلاح من إحراز هدف عبر تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء قطعت طريقها إلى شباك البلوز بكل قوة، لُيحرز واحد من أجمل أهدافه بالموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يبرز من خلاله هدف محمد صلاح، حيث علّق عليه قائلًا :"محمد صلاح ضد تشيلسي.. أنتم تعلمون الباقي.. هدف اليوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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