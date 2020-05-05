شكرا لقرائتكم اتفاق بين صلاح محسن وسموحة على الاستمرار موسم آخر .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو سموحة مع صلاح محسن مهاجم الأهلى المعار للفريق السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى على البقاء مع الفريق لموسم اخر حال عدم العودة للقلعة الحمراء .

وتشير المؤشرات إلى عدم وجود رغبة قوية من جانب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى عودة اللاعب لصفوف الفريق من جديد نظرا لعدم قناعته القوية بمستواه الفنى ، بالإضافة إلى رغبته فى أن يكتسب خبرات اللعب بشكل أساسى مع إحدى فرق الدورى .

ويعيش صلاح محسن حالة من التألق مع سموحه وتحديدا منذ قدوم حمادة صدقى على رأس القيادة الفنية للفريق السكندرى الذى منح اللاعب فرصة للتألق والتوهج من جديد بعد موسم ونصف قضاهم حبيس الدكة الحمراء .

وقد أعطى اللاعب كلمة " اتفاق جنتلمان " لمسئولى سموحه بالبقاء لمدة موسم أخر حال عدم العودة من جديد للقلعة الحمراء .

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من ناحية اخرى طالب صلاح محسن مجلس إدارة النادى الأحمر بسرعة تحديد موقفه من العودة للفريق بعد انتهاء إعارته للفريق السكندرى من عدمه.

ويرفض مجلس إدارة الأهلى اتخاذ قرار بشأن اللاعب إلا بعد العودة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خاصة أن الأخير كان صاحب فكرة إعارة مهاجم المنتخب الأولمبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف سموحة.

ويعيش صلاح محسن حالة من التألق مع سموحة منذ قدومه لصفوف الفريق واستطاع إحراز هدف فة مرمى إف سى مصر فى الجولة السابعة عشر للدورى.

ويتمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة باستمرار صلاح محسن داخل صفوف الفريق، مؤكدا أنه أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها فى تشكيلته الأساسية.