شكرا لقرائتكم محمد صلاح: عصابة حمادة وتوتو أحب أفلامي .. ورشدي أباظة ممثلي المفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أنه تلقى عرضاً للتمثيل عندما كان لاعباً في صفوف نادي الزمالك مع زميله حسن شحاتة، إلا أنهما لم يتمكنا من خوض التجربة.

وقال محمد صلاح في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الفيلسوف" والذي يقدمه أيمن يونس نجم الزمالك السابق عبر إذاعة أون سبورت: اتعرض عليا التمثيل قبل كده أن وحسن شحاتة لكن كابتن حلمي رفض.

أضاف نجم الزمالك السابق: أفضل أوفر لعبته في حياتي كان في مباراة شوتنج ستارز بطل نيجيريا بدوري أبطال أفريقيا، لأن موقفنا كان صعباً وأتذكر أن هذه المباراة كانت بحضور 28 ألفاً في المدرجات، ولكننا استطعنا أن نحصد اللقب بفضل الهدوء والثقة وشخصية الزمالك.

واستطرد محمد صلاح: فيلم عصابة حمادة وتوتو هو أكثر الأفلام المفضلة لدي، ورشدي أباظة هو ممثلي المفضل، وكذلك يسرا وعلا غانم من الجيل الحالي، كما أفضل أغنية قولوله الحقيقة للراحل عبد الحليم حافظ ومن فنانات الجيل الحالي استمع لشيرين عبد الوهاب.

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في سياق آخر، أوضح محمد صلاح خلال تصريحات صحفية عن موقفه من سلوك كهربا لاعب الأهلي في مباارة السوبر المصري قائلا "سلوك كهربا لا يتماشى مع الأهلي و كهربا لاعب جيد وموهوب وعليه تعديل سلوكه اذا أرد الاستمرار في صفوف الأهلي ، مؤكدا أن الزمالك لم يخسر عندما رحل كهربا، لأن لدينا البديل والذي يتمثل في أوناجم وأشرف بن شرقي وحازم إمام .

وعلق محمد صلاح على رحيل التونسى حمدي النقاز قائلا: "رحل عن الزمالك بطريقة سيئة، والفريق لم يتأثر أيضًا، والدليل حصد السوبر المصري أمام الأهلي، والسوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي و أنا محظوظ لأنني توليت المهمة الفنية للفريق، وسعيد أنني تركت بصمات جيدة للجماهير و تركت الفريق لفيريرا، وكان الزمالك متصدر حينها جدول الدوري برصيد 9 نقاط، وهذا شيء مشرف لي".

وأضاف محمد صلاح قائلا : "رئيس الزمالك مرتضى منصور دائما ينفذ وعوده لي، وعندما تولى فيريرا تدريب الفريق، قال لي مرتضى (كيف يعمل مديران فنيان مع بعض في وقت واحد و ولذلك فضلت الانسحاب تاركًا المهمة لفيريرا لأنني على اقتناع أن الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي".

وتولي فيريرا المهمة الفنية للزمالك في موسم 2014/2015، ونجح في قيادة الفريق للفوز ببطولة الدوري المصري وكأس مصر في نفس الموسم.