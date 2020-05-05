فايلر يتمسك بعودة عمار حمدي للأهلي بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش

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جدة - عمرو شويل يتمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعودة عمار حمدي صانع العاب الفريق الشاب بعد انتهاء فترة اعارته لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري، نظرأ للحاجة لخدماته على المستوى الفني.
ويرغب فايلر في استعادة خدمات عمار حمدي للاستعانة بخدماته لعويض رحيل أحمد فتحي، في ظل إجادة اللاعب في مركز الظهير الأيمن، ورفض فايلر في يناير الماضي الاستغناء عن خدمات عمار حمدي، إلا أن إصرار الأخير على الرحيل، أدى إلى موافقة النادي الأهلي على رحيل اللاعب، الذي رغب في الحصول على فرصة المشاركة.
ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنه والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.
وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف لصفوف جنت البلجيكى بسبب انتقاله للنادى الأهلى، قائلا، "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمى الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه".
وحكى عمار حمدى مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، فى غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً، "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئت أن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".
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