شكرا لقرائتكم رونالدو يعود إلى إيطاليا.. والحجر الصحي بانتظاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو الإيطالية قادما من مدينة ماديرا البرتغالية، ومن المقرر أن يدخل الحجر الصحي المنزلي قبل الانضمام لزملائه بفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الذين يستعدون للعودة إلى التدريبات يوم الثلاثاء بعد شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وهبط اللاعب وعائلته في طائرته الخاصة بمطار "كاسيلي" مساء الاثنين، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، وبدأ فترة العزل المنزلي التي تستمر لأسبوعين، حسب ما يكلف به كل الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا.

وكان اللاعب سافر للبرتغال عندما توقف الدوري الإيطالي 9 مارس الماضي لمساعدة والدته، التي تعافت منذ ذلك الوقت من جلطة دماغية.

وعادة ما وثق اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي تدريباته المنزلية وفي ملعب ناسيونال، النادي الذي لعب له عندما كان ناشئا.