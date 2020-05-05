تقارير: أحداد يطالب الرجاء بإتمام انتقاله نهائيا من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت صحيفة "الصباح" المغربية، إن حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار إلى صفوف الرجاء المغربي يرغب في الاستمرار مع الفريق المغربي لمواسم إضافية.
وبحسب مصادر للصحيفة المغربية فإن أحداد سعيد بالتواجد مع الرجاء وأبلغ مقربين منه برغبته في البقاء بالمغرب على العودة إلى الزمالك.
وأضافت "الصباح" أن أحداد طالب بإتمام صفقة انتقاله نهائيا من الفريق المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولفتت الصحيفة المغربية إلى أن الضائقة المالية التي يمر بها الرجاء حاليا قد تقف عائقا أمام إتمام صفقة انتقال أحداد للرجاء، إلا إذا تنازل مسؤولو الزمالك عن مطالبهم المالية الكبيرة.
ويتضمن عقد أحداد مع الرجاء بندا يتيح له البقاء مع الفريق الأخضر، بشرط أن يدفع الفريق المغربي مبلغ لا يقل عن 700 مليون للفريق المصري، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الظروف المالية الحالية للرجاء.
جدير بالذكر أن أحداد انتقل إلى صفوف الرجاء مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية يونيو 2020.
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