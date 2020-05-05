رابطة الدوري الألماني تنتظر الموافقة على استئناف المسابقة 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية عالمية، إن رابطة الدوري الألماني "بوندسليجا" تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية، لعودة منافسات الدوري مرة أخرى.

ووفقاً لوكالة الأنباء "رويترز"، فإن البوندسليجا يأمل في أن يتم تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا في ألمانيا من أجل استئناف المسابقة مرة أخرى.

وقالت الوكالة إن المستشارة أنجيلا ميركل ستعقد اجتماعا مهما مع رؤساء الولايات بألمانيا عبر الفيديو، غداً الأربعاء، والذي قد يعطي الضوء الأخضر لاستئناف مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية.

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وأشارت الوكالة إلى أن رابطة الدوري الألماني تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من أجل استئناف المسابقة في الـ15 من الشهر الجاري.

وأضافت الوكالة إن البوندسليجا ستستأنف مبارياتها تحت قيود صارمة، وستُلعب المباريات بدون جمهور في حال عودتها.

وعادت أندية الدوري الألماني للتدريبات منذ الشهر الماضي ولكن بصورة فردية، وقد تعود الفرق للتدريبات الكاملة خلال هذا الشهر قبل استئناف المسابقة.

وسيطرت حالة من الشكوك حول إمكانية عودة الدوري الألماني بسبب اكتشاف 10 حالات مصابة بالفيروس في الأندية، بعد إجراء 1724 فحص في الجولة الأولى من الفحوص التي تجريها الرابطة.