حمادة أنور: كارتيرون يمتلك خبرة أفريقية كبيرة

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول بالنادي، على دراية واسعة بالكرة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه حقق بطولات مع مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي.

قال أنور في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة الزمالك درست

جيدًا السيرة الذاتية والخبرات التي يمتلكها باتريس كارتيرون قبل التعاقد معه، مشيرًا إلى أن الزمالك كان يتسهدف التعاقد مع مدرب على دراية بالكرة الأفريقية المصرية والاختيار وقع على المدرب الفرنسي.

وتطرق حمادة أنور عن الحقبة التدريبية لكارتيرون مع الأهلي، حيث أكد أن الظروف كانت صعبة في هذه الفترة نظرًا لأن الفريق لم يكن يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

يذكر أن باتريس كارتيرون قاد الزمالك للتتويج بكأسي السوبر المصري والأفريقي على حساب فريقي الأهلي والترجي، كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.