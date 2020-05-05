الطائرة عن استئناف النشاط : القرار في يد الدولة وسلامة اللاعبين أهم

اكد احمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة ان مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتحاد برئاسة الدكتور سامح حمدي يناقش سيناريوهات لعودة النشاط فى حال صدور قرار بعودته حتى لا تؤثر على

الموسم الجديد .

وأوضح عبد الدايم أن جميع مسابقات الاتحاد للمراحل السنية المختلفة تحتاج إلى شهرين ونصف من أجل إنهاء موسم 2019 / 2020

فى حال عودة النشاط بواقع شهر للإعداد وشهر ونصف للمنافسة حتى يتنهى الموسم مؤكدا أن اتحاد الكرة الطائرة ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.