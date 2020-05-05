اكد احمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة ان مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتحاد برئاسة الدكتور سامح حمدي يناقش سيناريوهات لعودة النشاط فى حال صدور قرار بعودته حتى لا تؤثر علىالموسم الجديد .
وأوضح عبد الدايم أن جميع مسابقات الاتحاد للمراحل السنية المختلفة تحتاج إلى شهرين ونصف من أجل إنهاء موسم 2019 / 2020فى حال عودة النشاط بواقع شهر للإعداد وشهر ونصف للمنافسة حتى يتنهى الموسم مؤكدا أن اتحاد الكرة الطائرة ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الطائرة عن استئناف النشاط : القرار في يد الدولة وسلامة اللاعبين أهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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