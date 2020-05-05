أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن فاروق جعفر، كان أول مدير فني يقوم بتصعيده من قطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول خلال مشواره مع غزل المحلة. المحلة. وأضاف فتح الله خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" فاروق جعفر قام بتصعيدي من فريق 19 بالمحلة لخوض مباريات الممتاز ومع رحيله وقدم مختار مختار، استمريت ضمن صفوف الفريق الأول". من فريق 19 بالمحلة لخوض مباريات الممتاز ومع رحيله وقدم مختار مختار، استمريت ضمن صفوف الفريق الأول". وواصل تصريحاته:" شغلت مركز لاعب الوسط المدافع في بداياتي مع غزل المحلة قبل أن أتحول إلى مركز "الليبرو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود فتح الله: فاروق جعفر أول مدير فني قام بتصعيدي من الناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.