فرج عامر يشكر وزير الرياضة على جهوده لاستئناف النشاط الرياضي

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، رسالة شكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نظرًا لمساعيه في عودة النشاط الرياضي فيمصر.
وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " اتقدم بالشكر والاحترام لوزير الشباب والرياضةالدكتور اشرف صبحي لحماسة الشديد وتشجيعة للاستثمار الرياضي البناء ودفعة للتنمية الشبابية وريادته للاستثمار الرياضي".
يذكر أن النشاط الرياضي في مصر تم إيقافه على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد حتى يونيو المقبل.
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