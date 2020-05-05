الدولي للتنس يوقف يوسف حسام مدى الحياة

اصدرت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس الأرضي قرارا بايقاف اللاعب يوسف حسام مدى الحياة بسبب تورطه في قضايا فساد والتلاعب بنتائج المباريات.

وكان اللاعب كريم حسام شقيق يوسف قد واجه نفس العقوبة عام 2018 بعد أن وجهت

إليه 16 تهمة بينها إعطاء معلومات سرية وتسهيل المراهنات.

وكشف الاتحاد الدولي في بيان له أنه خلال فترة 4 سنوات بين عامي 2015 و2019 قام حسام بالتآمر مع

جهات أخرى بحملة واسعة النطاق متعلقة بمراهنات فاسدة في عالم التنس.

وأضاف البيان بأن الأمر يتعلق بـ21 خرقاً ضمن برنامج محاربة الفساد في كرة المضرب، بينها 8 حالات بالتلاعب بنتائج المباريات، 6 حالات حيث قام بتسهيل عملية المراهنات ثم بالطلب من لاعبين اثنين عدم بذل أفضل الجهود.