فتح الله: خططت لدخولي مجال التدريب عندما كنت لاعبًا

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق ومدرب عام بيراميدز الحالي، أنه كان يخطط لدخوله مجال التدريب منذ أن كان لاعباً.

وأضاف فتح الله خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نويت دخول مجال التدريب

منذ أن كنت لاعباً وتعلمت من عدد كبير من الأجهزة الفنية التي تدربت منها بدايةً من ميدو أصغر مدير فني تدرب معه وصولاً للمعلم حسن شحاتة".