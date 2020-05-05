روي فيتوريا يطلب إقامة معسكر خارجي لإعداد لاعبي النصر

طلب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي، من إدارة ناديه إقامة معسكر خارجي استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي في شهر أغسطس المقبل.
وأوردت صحيفة الرياضية السعودية، فيتقرير أن إدارة النصر السعودي أبدت موافقتها بشأن المعسكر التدريبي إلا أن النادي طلب الانتظار لحين وضوح الرؤية بشأن امكانية استئناف الدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة أن روي فيتوريا طلب من إدارة النصر أن يكون المعسكر لمدة 4 أسابيع من أجل إعداد اللاعبين على نحو مثالي، بعد تعليق النشاط الرياضي لمدة طويلة.
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