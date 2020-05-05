مجلس الشارقة الرياضي ينظم 17 مسابقة عن بُعد في رمضان

قام مجلس الشارقة الرياضي باطلاق حوالي 17 فعالية ومسابقة مختلفة عن بُعد يتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار توقف النشاط الرياضي بسبب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتتنوع الفعاليات بين الرياضية والمسابقات الثقافية والمحاضرات الرياضية والتوعوية والتدريبات والمجالس الرمضانية الافتراضية على حسابات التواصل الاجتماعي والتي وجدت تجاوبا كبيرا يعكس الترابط بين الأندية والمجتمع.

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