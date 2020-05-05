في بادرة أمل كبيرة لعودة النشاط الرياضي حول العالم انطلق اليوم الثلاثاء الموسم الجديد من دوري البيسبول في كوريا الجنوبية وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا .
وكانت كوريا الجنوبية اول الدولالتي تعلن عن استئناف النشاط الرياضي حيث من المقرر ان يعود دوري كرة القدم يوم الجمعة المقبل، ثم دورة محلية للسيدات في الجولف الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك وسط تطبيق مشدد لإجراءات السلامة الصحية والنظافة حيث يتوجب على اللاعبين فحص درجة الحرارة مرتين قبل المباراة مع ضرورة ارتداء الكمامات في جميع أقسام الاستاد باستثناء أرضية الملعب ومقاعد البدلاء والطواقم الفنية بحسب تعليمات اتحاد اللعبة الى جانب عدم المصافحة ومنع البصق.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الموسم الجديد من دوري البيسبول في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.