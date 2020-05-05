انطلاق الموسم الجديد من دوري البيسبول في كوريا الجنوبية

في بادرة أمل كبيرة لعودة النشاط الرياضي حول العالم انطلق اليوم الثلاثاء الموسم الجديد من دوري البيسبول في كوريا الجنوبية وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكانت كوريا الجنوبية اول الدول

التي تعلن عن استئناف النشاط الرياضي حيث من المقرر ان يعود دوري كرة القدم يوم الجمعة المقبل، ثم دورة محلية للسيدات في الجولف الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك وسط تطبيق مشدد لإجراءات السلامة الصحية والنظافة حيث يتوجب على اللاعبين فحص درجة الحرارة مرتين قبل المباراة مع ضرورة ارتداء الكمامات في جميع أقسام الاستاد باستثناء أرضية الملعب ومقاعد البدلاء والطواقم الفنية بحسب تعليمات اتحاد اللعبة الى جانب عدم المصافحة ومنع البصق.