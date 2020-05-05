رياضة | ماذا قدم باهر المحمدي مع الإسماعيلي هذا الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ماذا قدم باهر المحمدي مع الإسماعيلي هذا الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر هو حديث الساعة بسبب رغبة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وأيضًا وجود نادي بيراميدز فى الصورة لضمه ، خاصة بعد مستواه الثابت خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد نجم الإسماعيلي هو أحد اللاعبين الذى لفتوا الأنظار خلال الفترات السابقة مع ناديه وإنضم للمنتخب، فى مركز قلب الدفاع ومركز الظهير الأيمن والذى يسعي أندية الأهلي والزمالك التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق.

وكان باهر أحد اللاعبين الذى إنضموا للمنتخب الأول خلال العام الماضي تحت قيادة خافيير أجيري المدرب السابق لمصر، وشارك ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتى اقيمت فى مصر، وضمه حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر فى الوقت الحالي.

Advertisements

ماذا قدم باهر المحمدي هذا الموسم ؟

شارك باهر المحمدي مع الإسماعيلي فى 16 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدف.

ولدي اللاعب 8 مباريات دولية مع منتخب مصر وسجل هدف وحيد كان فى مرمي منتخب تونس فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.