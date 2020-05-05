رياضة | كيليان مبابي يشترط الرحيل لريال مدريد للتجديد لسان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي يشترط الرحيل لريال مدريد للتجديد لسان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إقناع نجمه الشاب كيليان مبابي بتجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2022 لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي ربما يقبل خيار تجيد عقده في ظل الغموض الذي يحيط بمصير الميركاتو الصيفي لكن مع وضع بند يمكنه من الرحيل إلى ريال مدريد مثلما فعلت إدارة النادي عند ضم نيمار من برشلونة.

ويخشى مبابي إصرار إدارة النادي الباريسي على عدم رحيله لحين انتهاء عقده عام 2022 ووقتها قد يكون ريال مدريد صرف النظر عن الصفقة واتجه لأهداف أخرى.