رياضة | زي النهاردة.. الزمالك يصعد لنهائي الكونفدرالية في سيناريو مرعب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر زي النهاردة.. الزمالك يصعد لنهائي الكونفدرالية في سيناريو مرعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الماضية، وذلك بعد نجاحه في عبور العديد من المحطات الصعبة خلال الأدوار التمهيدية والنهائية للمسابقة.

حيث عبر فريق الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي في الدور قبل النهائي من البطولة منذ عام بالتمام والكمال، في سيناريو اشبه بفيلم رعب أمريكي على الجماهير البيضاء.

فاز فريق الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نظيفه سجله محمود عبد المنعم كهربا، ولكن مباراة العودة في سوسة لم تكن سهلة بالمرة، حيث شهدت سيطرة كبيرة من لاعبي النجم الساحلي على مرمى محمود عبد الرحيم جنش.

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الأمور وصلت إلى منحنى خطير بعد وجود طوفان هجومي شرس من لاعبي النجم الساحلي، من اجل تسجيل هدف في مرمى جنش لضمان عدم خروج ممثل تونس من البطولة، ولكن جنش وزملائه في الفريق كان لهم رأي آخر، حيث صمد أبناء القلعة البيضاء حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليكون الزمالك قريب من تحقيق حلم الوصول إلى المباراة النهائية للكونفدرالية.

على غير المتوقع تنقلب الأمور رأيا على عقب ويتعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك للطرد، في الوقت الذي استنفذ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للابيض تغييراته الثلاث.

يتحول عمر السعيد مهاجم الفريق في هذه المباراة إلى مركز حراسة المرمى، لتعيش جماهير نادي الزمالك فيلم رعب يهدد أحلامهم بالصعود إلى المباراة النهائية وتحقيق البطولة، ولكن بسالة وصمود لاعبي الفارس الأبيض كانت كلمة السر في عبور أصعب الدقائق التي عاشها الجماهير خلال السنوات الماضية، لتكون نتيجة هذه المباراة سبباً رئيسياً في تتويج الفريق بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.