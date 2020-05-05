رياضة | بعد ظهوره في رامز مجنون رسمي.. أرقام مميزة لـ"الشناوي" مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ظهوره في رامز مجنون رسمي.. أرقام مميزة لـ"الشناوي" مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النجم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في برنامج رامز مجنون رسمي، والذي يقدمه الفنان رامز جلال ، حيث ظهر بشكل ثابت لفت إليه الأنظار والمتابعون من عشاق الكرة المصرية والقلعة الحمراء.

ونستعرض في هذه السطور أبرز أرقام الشناوي مع الأهلي:

بطولة الدوري:

شارك محمد الشناوي مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 17 لقاء تلقت شباكه أربعة أهداف.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

على المستوى الافريقي شارك الشناوي مع الفريق الأول لكرة القدم في 10 لقاءات تلقت شباكه ثلاثة أهداف.

- كأس مصر

وعلى المستوى المحلي لم يشارك في بطولة كأس مصر.

- السوبر المصري

شارك ولم تستقبل شباكه أي أهداف في الوقت الأصلي خلال لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، حيث فاز الأخير باللقب بركلات الترجيح.

بشكل عام خاض الشناوى مع الاهلى 66 مباراة تلقت شباكه 33 هدف وخرج بشباك نظيفة فى 40 مباراة منها 12 لقاء هذا الموسم .