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رياضة | مانشستر سيتي يمتص ثورة دي بروين

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يمتص ثورة دي بروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطور مستقبل البلجيكي كيفين دي بروين نجم  خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أن ألمح إلى رحيله إذا تم استبعاد الفريق من لمدة موسمين.

 

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن دي بروين على استعداد للجلوس مع إدارة مانشستر سيتي، لبدء محادثات تجديد تعاقده، وذلك بمجرد استئناف الموسم الحالي.

 

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يأتي ذلك على الرغم من امتداد عقد دي بروين مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023.

 

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي أكد للاعبيه أن الاستئناف الذي قدمته إدارة النادي لمحكمة التحكيم بشأن إلغاء عقوبة (اليويفا) سيتم قبوله.

 

وارتبط اسم دي بروين بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بمجرد إعلان عقوبة مانشستر سيتي، أبرزها .

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