رياضة | انتهى زمن الـ90.. تقليل مدة المباراة الواحدة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر انتهى زمن الـ90.. تقليل مدة المباراة الواحدة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح جوردون تايلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، خوض أقل من 45 دقيقة للشوط الواحد حينما تعود منافسات الدوري الإنجليزي المجمدة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال تايلور لصحيفة "ديلي ميل" إن المناقشات بشأن استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز جارية ولكنه قال: "اللاعبون لديهم مخاوف حول سلامتهم.. إنهم ليسوا أغبياء سيضعون السلامة أولا".

وتابع: "لا نعلم المستقبل ولكننا نعلم ما هي المقترحات التي تم طرحها، واحتمالية إضافة المزيد من التبديلات، والمباريات ربما لا تكون 45 دقيقة كاملة لكل شوط، هناك مفاوضات لتقام على ملاعب محايدة".

وواصل تايلور: "نريد الحفاظ على نزاهة المنافسة بشكل مثالي وبالطبع كل ذلك يتعلق باللعب على أرضك وخارجها وتواجد نفس المجموعة من اللاعبين كما كان الأمر قبل توقف المنافسات".

وقال: "لذلك هناك الكثير من النقاط التي يجب طرحها، ولكن قبل كل شيء هل يمكن إنهاء الموسم؟ وهل يمكن أن يتم ذلك بأمان؟"

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وجاءت تصريحات تايلور بعدما أعرب عدد من الأطباء في أندية الدوري الإنجليزي، عن مخاوفهم من خطط استئناف منافسات الدوري.

وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ مطلع مارس/ أذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، قد أعرب عن خوفه هو وغالبية اللاعبين من استئناف الموسم مبكرًا وتعريض أصدقائهم وعائلاتهم للخطر.

وعلق تايلور على هذا الأمر، قائلًا: "أجويرو لاعب من الدرجة الأولى، وبالطبع له رأيه، الأمر لا يتعلق بالخوف، فالسلطات ذات الصلة لن تتخذ قرارًا بالعودة، إلا إذا كانت قادرة تمامًا على ذلك".

وختم: "هل تحاول أن تقول إن اللاعبين يخشون العودة؟ إنهم رياضيون ونسائهم يتحلون بالاحترافية، وبالطبع هم قلقون بشأن سلامتهم الشخصية، وهم ليسوا أغبياء أو ساذجين، لذلك يجب أن يكونوا مقتنعين بأن العودة آمنة".