رياضة | الحساب الرسمي للبريميرليج يحتفل بهدف صلاح الرائع في مرمى تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الحساب الرسمي للبريميرليج يحتفل بهدف صلاح الرائع في مرمى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بهدف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول في مرمى تشيلسي خلال الموسم الماضي ونشره صباح اليوم الثلاثاء .

وانتهت تلك المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل لاشئ من تشيلسي على ملعب أنفيلد يوم 14 إبريل من العام الماضي، سجل الهدف الأول السنغالي ساديو ماني والثاني محمد صلاح.

وقام الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج" عبر تويتر بنشر مقطع فيديو يبرز من خلاله هدف محمد صلاح، حيث علّق عليه قائلًا :"محمد صلاح ضد تشيلسي.. أنتم تعلمون الباقي.. هدف اليوم".

واستطاع محمد صلاح من تسجيل هدفه الرائع عن طريق تسديدة نارية من خارج منطقة الجزاء وسكنت شباك كيبا حارس تشيلسي بكل قوة، لُيحرز واحد من أجمل أهدافه بالموسم الماضي.