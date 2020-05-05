رياضة | ريال مدريد يراقب كاكا الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يراقب كاكا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي ساو باولو البرازيلي عن اهتمام ريال مدريد الإسباني، بلاعب خط الوسط الشاب إيجور جوميز الملقب بكاكا الجديد.

يواصل ريال مدريد تمشيط السوق البرازيلية، بعد تعاقدات فينيسيوس جونيور، رودريجو غوس، ورينير خيسوس، بدا الفريق "الملكي" قد وضع نصب عينيه لاعب خط وسط ساو باولو.

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وصرح المدير التنفيذي لنادي ساو باولو، ألكسندر بيسارو، في مقابلة مع صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية: "لم يكن هناك أي اتصال رسمي من ريال مدريد أو أي نادٍ آخر، ما هو معلوم لدينا أن ريال مدريد يتابع إيجور جوميز، تماماً كما يتابع العديد من المواهب الشابة الأخرى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من فريقنا".