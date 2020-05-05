رياضة | دوناروما يحسم مستقبله مع ميلان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر دوناروما يحسم مستقبله مع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي والذي ينتهي عقده مع الروسونيري في عام 2021 حسم موقفه بالاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.
وكشفت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية أن حارس المرمى الإيطالي الشاب والبالغ من العمر 21 عامًا أبلغ زملائه برغبته بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل عنه عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكدت الشبكة الإيطالية أنه على الرغم من إختلاف وجهات النظر بين دوناروما وميلان حول تجديد عقده إلا أن الحارس قد يتوصل لإتفاق لتجديد عقده في الأيام المقبلة.
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن مسئولي ميلان لديهم إستعداد لتجديد عقد دوناروما ولكن بشرط أن يقوم النجم الإيطالي بتخفيض راتبه الحالي والبالغ 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.
وذكرت الشبكة الإيطالية أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي سببها تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ستعقد من رحيل دوناروما عن ميلان على الرغم من أن أندية ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي أبدوا اهتمامهم بالحارس الشاب.