رياضة | حجر صحي جديد لكريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر حجر صحي جديد لكريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو الإيطالية، قادما من مدية ماديرا البرتغالي، ومن المقرر أن يدخل الحجر الصحي المنزلي قبل الإنضمام لزملائه بفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اللذين بصدد العودة للتدريبات اليوم الثلاثاء بعد شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا.

هبط رونالدو وعائلته في طائرته الخاصة بمطار "كاسيلي"، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، وبدأ فترة العزل المنزلي التي تستمر لاسبوعين، حسب ما يكلف به كل الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا.

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وكان اللاعب سافر للبرتغال عندما توقف الدوري الإيطالي 9 مارس (آذار) الماضي لمساعدة والدته، التي تعافت منذ ذلك الوقت من السكتة الدماغية.

وعادة ما وثق اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي تدريباته المنزلية، وفي ملعب ناسيونال،النادي الذي لعب له عندما كان ناشئا.