رياضة | شباب أهلي دبي يواصل البحث عن مدرب جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر شباب أهلي دبي يواصل البحث عن مدرب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي شباب الأهلي الإماراتي البحث عن مدرب جيد ليقود الفريق في الفترة المقبلة.

بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، يعود الإسباني جيرارد زرغوسا إلى قيادة فريق الشباب (تحت 21 عاماً) بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد مباراة واحدة على رأس الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي.

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وكانت إدارة النادي كلفت زرغوسا بقيادة الفريق الأول في بقية مشوار دوري الخليج العربي خلفاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ومع استئناف النشاط الرياضي في أغسطس المقبل، لم يعد مسؤولو النادي بحاجة للتسرع في اختيار المدرب الجديد، حتى يتم اختيار المدرب الأفضل القادر على تقديم الإضافة للفريق، حتى يقود متصدر دوري الخليج العربي لحسم لقبه الأول في عهد الدمج، وتصحيح وضعه في البطولة الأسيوية، والاستعداد بقوة للموسم المقبل.

وتنتظر إدارة نادي شباب الأهلي إصدار اتحاد الكرة اللوائح الخاصة بعقود اللاعبين عند استئناف الدوري في أغسطس المقبل، وذلك لفتح ملف الأجانب، خاصة أن عقدي المالدوفي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني كارتابيا، ينتهيان في 30 يونيو المقبل، ومن المنتظر أن ينتقل الأول إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، فيما يتوقع أن يعود الثاني إلى ناديه ديبورتيفو لاكورونا الإسباني بعد انتهاء إعارته.