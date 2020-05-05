رياضة | مفاجأة.. كارتيرون يحدد مطالب الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كارتيرون يحدد مطالب الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك مطالب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب كارتيرون من إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع 4 لاعبين فيالصيف القادم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وطالب كارتيرون إدارة النادي التعاقد مع كل من نبيل عماد "دونجا" وأحمد أيمن منصور وعمر جابر نجوم نادي بيراميدز بالاضافه إلى حسام حسن مهاجم نادي سموحة.

وسيبدأ مسئولو نادي الزمالك في التفاوض بشكل رسمي مع اللاعبين الذين طلب كارتيرون التعاقد معهم في الصيف القادم.