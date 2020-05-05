رياضة | برشلونة يضع نجم الدوري الفرنسي تحت المجهر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع نجم الدوري الفرنسي تحت المجهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يتجه حاليا لحسم صفقة مميزة من باريس سان جيرمان .

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يرغب في ضم الظهير الأيسر خوان بيرنات، من باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يحاول إيجاد لاعب يكون قادر على منافسة جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، خاصه أن مستوى فيربو أقل من التوقعات.

وواصلت الصحيفة، أن خوان بيرنات يناسب طريقه لعب برشلونة، وأنه يمتلك كل المقومات التي تساعده على النجاح مع العملاق الكتالوني.

وبنتهي عقد خوان بيرنات مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2021.